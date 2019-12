Jan Dąbrowski zachwyca się wystrojem pokoju córki: "Za miesiąc będzie tutaj lekko większy SYF"

Jeszcze do niedawna Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski byli znani głównie ze swojej działalności w serwisie YouTube. Wszystko uległo jednak zmianie, gdy influencerzy zdradzili, że już wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami. Dziś Sylwia i Jan są jedną z najpopularniejszych par show biznesu, a ich oczekiwanie na narodziny dziecka wzbudza ogromne zainteresowanie mediów.

Od momentu ogłoszenia informacji o ciąży Sylwii, para regularnie chwali się w sieci przygotowaniami do rodzicielstwa. Wiadomo już, że 21-latka i jej dwa lata starszy partner spodziewają się narodzin córeczki. Niedawno postanowili również pokazać swoim obserwatorom zdjęcia z modnego wśród celebrytów baby shower.

Okazuje się, że para jest świetnie przygotowana do zbliżającego się wielkimi krokami porodu. Niedawno Jan na swoim kanale na YouTubie opublikował filmik, w którym postanowił pokazać fanom w pełni urządzony dziecięcy pokoik.

"To jest pokój mojej księżniczki. Niegdyś rządziła tutaj królowa Sysia. Przez ponad rok było to najspokojniejszy pokój w mieszkaniu i podejrzewam, że* za około miesiąc to wszystko się zmieni.* Ten pokój nie będzie taki ładny i czysty, będzie tutaj lekko większy syf. Tutaj coś pobrudzone, tutaj odciski łapy. Wiecie, o co chodzi" - zwierzał się swoim widzom Jan.

Youtuber przyznał, że za wystrój pokoju odpowiedzialny był projektant, który wcześniej współpracował m.in z Katarzyną Figurą czy Dawidem Wolińskim. Okazało się, że zanim para poznała płeć swojej nienarodzonej pociechy ustaliła, które z nich będzie odpowiedzialne za urządzanie pomieszczenia.

"Pamiętam, jak jakiś czas temu jechaliśmy z Sylwią autem i spekulowaliśmy, jaką płeć będzie miało dziecko. Pamiętam, że mocno się wtedy wzruszyłem. Powiedziałem Sylwii, że jak będzie chłopczyk, to ja biorę na siebie całą odpowiedzialność w przygotowaniu pokoiku (...) Natomiast przy dziewczynce powiedziałem Sylwii, że chciałbym, żeby dziewczynka miała gust. Jestem chłopakiem, nie ukrywajmy. Oczywiście, są faceci, którzy mają super gust, potrafią te kolory dobierać i tak dalej. Ja niestety do nich nie należę. Dlatego powiedziałem do Sylwii, jak będzie dziewczynka to oddaje to w twoje ręce. Zastrzegłem sobie jednak, że razem z dorastaniem naszej laski będę miał możliwość ingerować, w to, jak ten pokój będzie wyglądać" - wspominał Dąbrowski

W pewnym momencie Dąbrowski myślami wybiegł nieco w przyszłość. Przyznał wówczas, że raczej nie będzie specjalnie wyrozumiały dla przyszłych adoratorów swojej córki.

"Ja to będę mega zazdrosnym ojcem. Jak będzie mi chłopów sprowadzać do domu, to będzie tylko: "Ej! Gdzie pracujesz? Jak zamierzasz utrzymać moją córkę? Strzeżcie się faceci, pewnie jeszcze nienarodzeni. Chociaż w sumie nie takie rzeczy dzieją się w show biznesie" - zauważył.

Podczas filmiku Jan starannie zaprezentował swoim widzom szafę pełną różowych dziecięcych ubranek, komplet mebli oraz gustowne dodatki. 23-latek nie krył podekscytowania z faktu, że już niedługo zostanie ojcem. Rozczulił go nawet kolor farby, którą zostały pomalowane ściany w pokoju.

"Ściany są pomalowane w kolorze "Na balu księżniczek". Czaicie jaka słodka nazwa?" - zachwycał się youtuber.

Okazało się również, że Dąbrowski i Przybysz wybrali już imię dla swojej córeczki. Youtuber nie zdecydował się jednak zdradzić tej informacji swoim fanom i odpowiednio zamaskował ramkę, zdobiącą jedną ze ścian, na której widniało imię dziewczynki.

"Tu jest element mojego cwaniactwa, ponieważ tam się znajduje ramka z imieniem naszej córeczki, ale zasłoniłem ją. Dwieście IQ" - ogłosił dumny influencer.