Fani twierdzili, że Wersow jest w DRUGIEJ CIĄŻY. Influencerka zareagowała!

Pindola 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przecież ona tym malutkim dzieckiem się nie zajmuje, to po co jej drugie? Cały czas imprezy, wyjścia… itp. Nie wiem po co robić te dzieci, żeby były? Nie mówią, że nie powinna wychodzić i pracować w ogóle, tylko ona na Sylwestra zostawiła z dziadami takie małe dziecko.