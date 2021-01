Fani wytykają roztargnionej Małgorzacie Rozenek błąd ortograficzny. "Przecież podróże KSZTAŁCĄ"

Małgorzata Rozenek skrzętnie relacjonuje wakacje w Meksyku, a jej instagramowa aktywność jest szeroko komentowana w sieci. Ostatnio burzę wywołały pióropusze, które Perfekcyjna zakładała pozując do zdjęć, a obecnie emocje budzi błąd ortograficzny we wpisie Małgoni... Celebrytka postanowiła podzielić się refleksjami po zwiedzaniu świątyni Majów i stwierdziła, że "podróże krztałcą" .

Nie śpimy! Zwiedzamy! Nie mogliśmy odpuścić sobie wizyty w pozostałościach miasta Majów. Nieduży obszar, świetnie opisanych budowli. Dający do myślenia. Nas głownie zajmował problem: Jak wielkie i rozwinięte cywilizacje znikają lub tracą na znaczeniu. Co jest przyczyną? Może warto potraktować to jako przestrogę? Będziemy dalej zgłębiać temat - przecież podróże krztałcą. Prawda? - czytamy w opisie zdjęcia.