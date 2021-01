Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan obiecują, że już nie założą pióropuszy: "Cieszymy się, że można rozmawiać bez chamstwa"

Dostaliśmy od was linki do artykułu, który pojawił się na Wirtualnej Polsce, artykuł jest rozmową z panią Joanną Gierak-Onoszko, która napisała nagradzaną książkę "27 śmierci Toby’ego Obeda" i przeczytaliśmy ten artykuł z ogromnym zainteresowaniem. Dał nam wiele do myślenia. Jest to ten poziom dyskusji, który na pewno należy wspierać. (…) Wszystko dotyczy oczywiście naszych zdjęć w pióropuszach - wyznała kulturalnie Rozenek.

I oczywiście kultury, do której pióropusze nawiązują i do której mamy ogromny szacunek. Takie założenie pióropusza nie jest to dla nas tylko moment zrobienia zdjęcia, ale też porozmawiania, wymienienia się spostrzeżeniami, historią. Jest to kultura, o której warto mówić i rozmawiać z dziećmi. Natomiast to, co nam się może podobać, to co my uważamy za popularyzowanie pewnych zachowań, dla innych może być to coś nie do zaakceptowania. Jako że zawsze dobrze korzystać z wiedzy tych, którzy wiedzą lepiej, to rzeczywiście być może sami Indianie sobie tego nie życzą - dodał Radosław Majdan.