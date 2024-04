Fani zarzucają Sylwii Bombie, że przesadza z zabiegami estetycznymi i oceniają jej fryzurę: "OKROPNA!" Tak zareagowała

Xxx 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Nie mam nic do niej i nie obchodzi mnie jej wygląd czy jej życie ale widzę że to kolejna osoba która zwyczajnie w świecie nie radzi chyba sobie z krytyką. Wszystkie posty na 🐩 o niej są wyłącznie o tym jak to ktoś zdenerwował ją swoją opinią bądź komentarzem. To jest już naprawdę nudne. Po co zatem publikuje jakieś zdjęcia skoro analizuje każdy komentarz i się później nakręca czyjąś krytyką. Przecież wiadomo że nie dla wszystkich musi się podobać i nie każdy będzie jej słodził takie jest życie. Nie prościej byłoby nie odpowiadać i olać to wszystko i nie brać tak wszystkiego do siebie. Albo publikować tylko posty w gronie znajomych. Jest wiele celebrytów którzy szanują swoją prywatność i swoje życie osobiste zachowują wyłącznie dla siebie a nie dla Tik toków, instagramow czy innych .....i nie mają wtedy takich problemów.