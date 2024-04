Sylwia Bomba czyta ukochanemu wiadomość od "fanki": "I tak Cię zostawi ten Grzesiu". Collins NIE WYTRZYMAŁ

Kot 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wylogujcie się w końcu do życia. Wiele razy słyszałam w twarz gorsze rzeczy i nie gadałam o tym ludziom bo co to ich niby obchodzi. Już chyba wszyscy wiedzą jak działa internet i że ludzie piszą co myślą czasem złośliwie po co to czytać przy dziecku. Mniej internetu i wstawianie wszystkiego a będzie dobrze.