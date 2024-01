Sylwia Bomba żali się Grzegorzowi Collinsowi: "Ktoś napisał, że jestem PASZTETEM bez makijażu". Tak zareagował

Internauta skrytykował Sylwię Bombę. Tak zareagował Grzegorz Collins

Bomba ostatnio zamieściła w instagramowej relacji kilka nagrań, na których zaprezentowała obserwatorom, jak wykonuje codzienny makijaż. Celebrytka naturalnie pokazała się wówczas w wersji sauté, niewykluczone więc, że to właśnie wspomniany materiał skłonił internautę do wysłania jej obraźliwej wiadomości.

Niech przyjdzie do nas i niech to napisze na kartce. Ja z nim porozmawiam. A bez makijażu wyglądasz naprawdę całkiem fajnie i bardzo młodo, co ważne. A po siódme, wygląd nie jest najważniejszy - powiedział, po czym wymownie puknął Bombę w czoło, dając tym samym do zrozumienia, że najbardziej ceni w partnerce jej intelekt.