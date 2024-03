Uwodzicielska Sylwia Bomba w czerwonej sukni publikuje nagranie i "zdradza", jak poznała się z Grzegorzem Collinsem (WIDEO)

Sylwia Bomba na każdym kroku podreśla swoje uczucia do ukochanego. W ciągu zaledwie półrocznej, lecz bardzo intensywnej znajomości, dowiedzieliśmy się m.in. jak Grzegorz Collins dogaduje się z Antosią, poznaliśmy kulisy spotkania celebrytki z byłą partnerką jej faceta, towarzyszyliśmy im w wojażach po Miami, do którego polecieli tylko we dwoje, aż wreszcie ostatnio mogliśmy zobaczyć ich w śmiałej sesji zdjęciowej, za którą zebrali niezłe baty od komentujących.

Sylwia Bomba powróciła do początków znajomości z Grzegorzem Collinsem

Zakochana po uszy 36-latka sięgnęła pamięcią do zeszłego roku, kiedy na jej życiowej drodze pojawił się słynny wielbiciel motoryzacji. Umieściła dziś na Instagramie krótki filmik mający nawiązać do okoliczności ich poznania. Widzimy na nim, jak gwiazda TTV w efektownej stylizacji dumnie przechodzi uliczką Starego Miasta, po czym elegancko ubrany Collins zdecydowanym ruchem przyciąga ją do siebie, tonąc we wzajemnym spojrzeniu.