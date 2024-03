Półnaga Sylwia Bomba prezentuje czułości z Grzegorzem Collinsem. Internauci zmieszani: "Prezentacja trochę PRYMITYWNA" (ZDJĘCIA)

Ola 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Zdjęcia są bardzo ładne i nie ma w nich nic złego, ale to zdjęcia do prywatnego albumu do oglądania z czułością podczas romantycznej kolacji we dwoje a nie wstawiane do internetu ku uciesze gawiedzi. Ja też mam podobne zdjęcia z mężem, a może nawet bardziej skromne (w sensie nie jestem topless) a nawet przyjaciołom rodziny ich bym nie pokazała a co mówić obcym ludziom. Ogladamy tylko my, to taka pamiątka z wyjątkowego wieczora. Po co wstawiac takie zdjecia do internetu?? Niepotrzebne to...