Sylwia Bomba przebrała 5-letnią córkę za dorosłą kobietę! W komentarzach zawrzało: "Nie widzisz, że ROBISZ KRZYWDĘ dziecku?" Odpowiedziała

Chcę, żeby to była jej decyzja i żebyśmy uczulali dzieci. Żebyśmy zaczęli się edukować na temat tego, co to znaczy być publicznym. Co to znaczy wrzucić swoje zdjęcie. Narazić się na jakąś opinię. Większość ludzi nie jest na to przygotowana - mówiła w jednym z wywiadów.