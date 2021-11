Katarzyna Warnke tłumaczy, dlaczego NIE POKAZUJE córki w sieci: "Chcę, żeby to była jej decyzja i żebyśmy UCZULALI DZIECI"

Moja córka na pewno wychowuje się w dziwnej rodzince. Jest dwoje aktorów. Jest dwoje ludzi, którzy kochają modę, bo naprawdę ją kochamy. Myślę, że znajduje to w niej odbicie. Do tej pory mało o niej mówiłam i nadal będę chciała mało o niej mówić, dlatego, że uważam, że to jest jej osobista, prywatna sprawa .

Te social media, te nasze wywiady, to wszystko zostaje w sieci. Nie chciałabym, żeby moja córka kiedyś odsłuchała i zarzuciła mi, że coś mówiłam . To jest tak zaawansowane, wiadomości na ten temat, to zainteresowanie. Chcę jej dać szansę.

Kocham wszystkie dziewczyny "it girl", które wchodzą na salony. Jeżeli ona będzie miała na to ochotę, my jej pomożemy na pewno, stworzymy warunki. Natomiast chcę, żeby to była jej decyzja i żebyśmy uczulali dzieci. Żebyśmy zaczęli się edukować na temat tego, co to znaczy być publicznym. Co to znaczy wrzucić swoje zdjęcie. Narazić się na jakąś opinię. Większość ludzi nie jest na to przygotowana.