Katarzyna Warnke oburzona sejmową debatą nad ustawą "Stop LGBT": "Tak zaczynają się RZĄDY BEZPRAWIA i pogardy dla drugiego człowieka"

Nie lubię Warnke, ale zgadzam się z każdym jej słowem w przytoczonym wpisie. To jest przerażające. Mogliby zająć się bojówkami uczestniczącymi w marszu niepodległości, który nas znowu niedługo czeka...tam jest powód do takich porównań. Co ma pociąg do danej osoby wspólnego z totalitaryzmem? Nic. Co mają PiS i Godek wspólnego z totalitaryzmem? Wiele niestety. I tak po ludzku żal mi jej dziecka...przykro mi jak myślę o tym, że człowiek tak bardzo potrzebujący matki jej nie ma, bo ona by uciec z domu wymyśla kolejne "walki o sprawę".