Fani żegnają Gabriela Seweryna. Poruszający widok przy wejściu do jego pracowni w Głogowie (ZDJĘCIA)

Z tego co można przeczytać na profilu jego partnera i ludzi którzy go znali to ten młodziak doprowadził go do uzależnienia o mocnych narkotyków i doprowadził do długów. Podobno w miejscu zamieszkania bylo ciekawie i dzialo się wiele. Niestety pan Gabriel ulokowal uczucia nie tam gdzie trzeba i przepłacił życie.