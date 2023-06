Fani ZNÓW nie poznają Roksany Węgiel: "To jest w ogóle Roxie? Wygląda jak Kim Kardashian" (WIDEO)

Zwyciężczyni "The Voice Kids" ma za sobą intensywne pół roku. Wydała drugą płytę, podeszła do matur, a nawet się zaręczyła. W tzw. międzyczasie została też ambasadorką marki bieliźnianej. W natłoku zajęć gwiazdka nie zapomina o TikToku. To właśnie tam dzisiejsi idole spotykają się ze swoimi fanami.

Roksana Węgiel jak siostry Kardashian?

Na najnowszym nagraniu Węgiel tańczy z producentem muzycznym Tribbsem do piosenki "Czułe Słowa (My Oh My)" z repertuaru Magdalena Narożnej. Tym razem internauci zwrócili jednak uwagę nie na ruchy Roxie, a na jej odmieniony (?) ich zdaniem wygląd.