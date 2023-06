Roksana Węgiel w WYCIĘTYM BIUSTONOSZU pręży się na łodzi (FOTO)

Roksana Węgiel pozuje w kusym topie

18-latka zdaje się tym jednak nie przejmować i przyodziewa to, na co ma ochotę. W najnowszym poście na Instagramie widzimy ją np. ubraną w czarne dresowe spodnie i dopasowany do nich wycięty biustonosz. Eksponująca szczupły brzuch Roxie pozuje na pokładzie pływającej po - sądząc po lokalizacji - Wiśle łodzi. Tym razem Węgiel nie była zbyt wylewna, ponieważ opatrzyła fotografię jedynie emotikonem przedstawiającym miasto o zmroku. Mimo to i tak mogła liczyć pod swoim wpisem na dużą aktywność "węgielków".