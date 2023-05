Rodzice Roksany Węgiel wspierają jej związek z Kevinem. Znaleźli nić porozumienia? "Mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który miał 25"

Marcela 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 13 Odpowiedz

To co się dzieje z polakami /i nie tylko/to nie jest- jakaś stereotypowa zaraza! - nadmierne uogólnienie to w tych naszych czasach cofanie się w rozwoju?. Moja prababcia mówiła nie ważny wiek ważna miłość! kiedyś - 16 letnie dziewczyny wychodziły za mąż zostawały żonami nawet o kilkadziesiąt lat starszych mężów i niczego w tym złego nie było - a dzisiaj trzydziestoletni ludzie nazywają się zdrobniale -Małgosia ,Zbysio - itp. itd A chcą też aby mówić do nich chłopiec dziewczyna – to jakieś totalne pokoleniowe uwstecznienie, oczywiście nie wszyscy -znam 38 letniego dziadka i 36 letnią babcię urodziła się im wnuczka … Znam też szczęśliwe małżeństwo z trojgiem wspaniałych dzieci ONA młodsza od NIEGO Uwaga o 49 lat !!! A tutaj ? ai wai - bo 18 latka chce wyjść za mąż za starszego o 8lat ??? wielkie hallo? Ludzie ta 18 latka jest dorosła jest kobietą a nie dzieckiem -to jej życie i jej wybór!/