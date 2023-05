Roksana Węgiel błyszczy pierścionkiem zaręczynowym na randce z Kevinem Mglejem (ZDJĘCIA)

Życie Roksany Węgiel to ostatnimi czasy miłosny rollercoaster. Piosenkarka, która ledwo co osiągnęła pełnoletność, już zdążyła wyfrunąć z rodzinnego gniazdka i uwić własne u boku starszego o 8 lat Kevina Mgleja. Największą bombą, którą 18-latka spuściła na swoich fanów, było ujawnienie faktu o zaręczynach z producentem muzycznym, do których miało dojść już kilka miesięcy temu.