"Fanka Popka" TRACI WZROK i pozywa mężczyznę, który wytatuował jej gałki oczne. "Nie mam środków na życie"

Kris 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Nie mogla zainwestowac w kolorowe soczeki do oczu.... Deko bezpieczniejsze niz igla z tuszem.... Szkoda mi jej ale jak by popek glowe wlozyl w blender to ona tez by to zrobila? Tez lubie popka za jego podejscie do zycia i teksty piosenek ale nie mam zamiaru ciac sobie ryja i tatuowac oczu.