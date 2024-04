Fanka zgłosiła się do Anny Muchy z prośbą o DAROWIZNĘ. Doczekała się reakcji: "Ktoś coś jeszcze? Bo idę do bankomatu..."

sdo fundacji 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Kobieta chyba jest słabo poczytalna.Równie dobrze moze prosić Sochę, Wieniawę czy Kukulsąę oraz Wiśniewskiego, a nie on odpada, to może Cleo bo duzo sie dorobiła na reklamach. kazda z nas ma dzieci, i chciałaby dla nich kawalerkę i na meble i opłaty zeby ktos nam dał. Niestety mozna dac na chleb ale na kawalerkę to pewnie Ania sama zbiera dla dzieci bo w warszawie kawalerki są drogie. Zakup kawalerki to zbieranie czasami całe zycie a ktos prosi o raz dwa i juz chce. ktos pracuje całe zycie i nie ma a ktos chce dostac juz? a dlaczego? bo co? bo chce? jak jest niepełnosprawna to do owsiadka, do Fundacji niech sie zgłosi do jaworowicz i przedstawic swoja sytuację, do księdza. Nikt nie da kasy na kawalerke jakijs pani która napisała,że chce. słabe serio