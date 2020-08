"Fanki" atakują Magdę Gessler za wpis o noszeniu maseczek: "Jak można dokładać cegiełkę do ROZKŁADU OJCZYZNY?"

Od początku walki z koronawirusem lekarze i epidemiolodzy nakłaniali Polaków do noszenia maseczek. Choć początkowo tego sposobu walki z "koroną" nie zalecał minister zdrowia Łukasz Szumowski , to ostatecznie również on zaapelował do rodaków o zasłanianie twarzy, a ostatnio zapowiedział nawet, że przymus noszenia maski będzie mocniej kontrolowany .

Patrzy na was wściekłość! Okrutna, zła, zdeterminowana... Nie boi się - chce więcej! Kim jest? Dlaczego skrywa się pod pięknem? Czaruje, proponuje swobodę, chwilę zapomnienia... Pomyślcie, że to wirus, który się wami bawi. Zaprasza was do świata wolności, bez dystansu, bez odpowiedzialności, by za chwilę ugryźć najmocniej jak się da - bez litości - ostrzega gwiazda Kuchennych Rewolucji. Załączone zdjęcie pięknej modelki to symbol. To moje rozgoryczenie na to, co widzę... Jesteśmy w momencie krytycznym. Skala rośnie, zbliża się niebezpiecznie do czerwonego alarmu! Tylko my i nasza mądrość może go pokonać, zastopować, zmniejszyć jego moc. Niech rodzice będą świadomi. Młodzież wyrozumiała dla starszych. Razem jesteśmy potęgą. Za egoizm przyjdzie nam zapłacić... - przestrzega Magda Gessler.