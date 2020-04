Sceptyczna Magda Gessler obawia się szczepionki na koronawirusa: "Przeraża mnie. Nie wiadomo, co w niej będzie"

Magda Gessler bez wątpienia należy do grona najbarwniejszych przedstawicieli polskiego show biznesu. Ekscentryczna restauratorka od lat z powodzeniem działa w branży gastronomicznej. Większości Polaków wciąż jednak najbardziej znana jest z rzucania garnkami i talerzami na planie Kuchennych Rewolucji.

Nie jest tajemnicą, że Gessler chętnie komentuje otaczającą nas rzeczywistość. W ostatnim czasie Magda szczególnie często dzieli się ze światem swoimi przemyśleniami na temat epidemii koronawirusa. Za pośrednictwem mediów społecznościowych celebrytka dziękowała już pracownikom służby zdrowia i apelowała do władz o zmianę terminu wyborów prezydenckich. Niedawno przyznała nawet, że nadejście pandemii przeczuwała już podczas sylwestrowej zabawy.

Ostatnio Magda gościła w programie Kwarantanna Live. Podczas rozmowy z Marcinem Cejrowskim restauratorka po raz kolejny postanowiła zabrać głos w dyskusji odnośnie szerzącej się epidemii. Tym razem Gessler podzieliła się swoimi obawami związanymi z wynalezieniem szczepionki na koronawirusa. Trzeba przyznać, że jej opinia może budzić kontrowersje:

Boję się tej szczepionki, w której nie wiadomo, co będzie. Przeraża mnie, bo już mówią, że będzie ona obowiązkowa i że będą restrykcje. To jest znak zapytania, który każdy sobie stawia. Co oni planują i jaki plan mają na nas, jeśli w ogóle to, co się dzieje, jest jakimś planem na ludzkość - stwierdziła.

Gessler zwróciła uwagę na wyjątkowo trudną sytuację polskiej służby zdrowia. Na przekór opinii lekarzy i naukowców, Magda uważa, że w obliczu braku funduszy na podstawowe wyposażenie personelu medycznego, zakup kosztownych szczepionek wydaje się być co najmniej niepotrzebnym wydatkiem.

Nie stać nas na rękawiczki dla pielęgniarek, nie mamy zabezpieczonej służby zdrowia minimalnym materiałem, który chroniłby ją przed koronawirusem. Jak możemy mówić o czymś tak drogim, jak szczepionka, skoro nas nie stać na to, aby dać bezpieczeństwo tym, którzy mają nas chronić przed tą chorobą? (...) Jesteśmy narodem posłusznym, odpowiedzialnym, a w zamian za to ci, którzy się narażają, nie mają poczucia bezpieczeństwa. Co możemy mówić o szczepionce, która na pewno będzie kosztować nie mało i dlaczego na nią nas stać, a nie stać nas na to, żeby zabezpieczyć się przed następnymi zachorowaniami? - zastanawiała się restauratorka.

Kontrowersyjna opinia nowoczesnej zwykle Gessler mogła dziwić, dopóki gwiazda otwarcie nie przyznała, że... nigdy nie była zwolenniczką szczepień.

Ja zawsze miałam ogromny dystans do szczepień, bo to jest próba organizmu z czymś bardzo obcym (...)Ta szczepionka daje wszystkim ludziom do myślenia, daje też dużo agresji. Ludzie poczuli się kontrolowani i przerażeni, co w tej szczepionce będzie - wyznała Gessler.