Tadeusz Müller zapewnia: "Mama jest skarbnicą WIEDZY MEDYCZNEJ"

Syn Magdy Gessler przekonuje, że gwiazda TVN posiada wiedzę na temat dawnych przepisów leczniczych, które poprawiają odporność i pomagają pozbyć się różnych dolegliwości zdrowotnych. To właśnie ona w przeszłości najczęściej udzielała całej rodzinie wskazówek związanych ze zdrowiem. Właśnie dlatego to Magda jest pierwszą osobą, do której zwraca się Tadeusz, gdy coś mu dolega. Co ciekawe, celebrytka niedawno doczekała się nominacji do "Biologicznej Bzdury Roku", powołując się na epidemię grypy z 1919 roku, którą ponoć pokonano dzięki spożywaniu cebuli.