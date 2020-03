Magda Gessler nominowana do "Biologicznej Bzdury Roku" za teksty o CEBULI: "Niestety, NIE CHRONI ona przed wirusami"

W ostatni poniedziałek najsłynniejsza polska restauratorka podzieliła się ze swoimi fanami poglądami na temat koronawirusa, a także zdradziła swój pomysł na domową metodę walki z epidemią. Jej zdaniem to cebula miałaby być kluczem do oponowania rozprzestrzeniającej się choroby. Co ciekawe, zbawienne miało okazać się nie spożywanie warzywa, a rozmieszczanie go po gospodarstwie domowym. Według Gessler trik ten podziałał w 1919 roku, kiedy to wirus grypy "przylepił się" właśnie do cebuli.