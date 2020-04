Wieszczka Magda Gessler przewidziała pandemię koronawirusa?! "Czułam się jak sparaliżowana. PRZECZUWAŁAM"

astrolog 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ktoś jak ona nie może wytrzymać we własnym domu i własnej kuchni, bo musi stale jeździć i latać do cudzych, to oczywiście roznosi każdą zarazę, a jak to robi , to nie sztuka przewidzieć pandemię. Gdy planuje się skok z 32piętra, to też łatwo przewidzieć jak to się skończy dla planującego.