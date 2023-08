Fest Festival odwołany kilka dni przed startem. Organizatorzy wydali OŚWIADCZENIE

Różnica jest taka, że jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, że coroczny Fest Festival się nie odbędzie. Przynajmniej oficjalnie. Media społecznościowe imprezy hulały. Za kulisami pojawiało się jednak coraz więcej plotek o problemach finansowych organizatorów. Dopiero w piątek wieczorem agencja Follow The Step odniosła się do tych spekulacji.