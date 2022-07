Open'er Festival 2022. Organizatorzy zabierają głos w sprawie nożownika: "Ta osoba UCIEKŁA z punktu medycznego. NIE ATAKOWAŁ NIKOGO"

Wiwatttt 42 min. temu zgłoś do moderacji 12 13 Odpowiedz

A ja mam tylko odłożone 130 tys zł. Mam 39 lat, jestem prawie po rozwodzie, właśnie spłacam ost. Ratę kredytu, sama, zaznaczam w ciągu 5 lat... i chce się uwolnić i zacząć żyć. Dopiero co tydz. Temu wróciłam z Cudownych wakacji zagranicznych i chce normalnie mówić że jestem szczęśliwa walona kobieta. Bo faceci to małe dzieci.... Wiem.. Póki był odembie zależy finansowo, mogłam wszystko i wiele, jak zaczął zarabiać zarabiać sam na siebie to przestał się liczyć z moim Daniem i 22 lata strzelił szlak, ale to dobrze.... Cieszę się że się usamodzielnił o nie mam darmozjada przy sobie... Życzę mu szczęścia... Nigdy nie wrócę. MDziękuję.