Open'er Festival 2022. Megan Thee Stallion twierdzi, że na scenę wtargnął NOŻOWNIK! Policja KOMENTUJE

Byłam na jednym z koncertów Dawida Podsiadło, wyprzedany cały stadion. Ja rozumiem, że to cała masa ludzi, ale poziom sprawdzania uczestników to prawdziwa porażka. Dla porównania, brat był w innym mieście na jego koncercie i było tak samo - torby i plecaki w ogóle nie były sprawdzane, żadnego "trzepania" po kieszeniach, u mnie nie sprawdzono nawet dokumentu ani biletu. Jeśli mam być szczera, to psychol/terrorysta nie będzie miał w Polsce większego trudu żeby wyrządzić komuś szkodę na takich imprezach. I znowu przykra prawda nasuwa mi się na myśl, że musi się coś wydarzyć, żeby cokolwiek w tej kwestii zmieniono - choć wszyscy pamiętamy tragiczne wydarzenia z finału WOŚP w Gdańsku, to mimo tego od tamtego czasu nie bardzo cokolwiek się zmieniło jeśli chodzi o organizację i zabezpieczanie imprez masowych.