Filip Chajzer ODCHODZI z "Dzień Dobry TVN"! "Zostałem wezwany na dywanik"

Przez okres wakacyjny Dzień Dobry TVN , jak mało który inny program, przeszło przez kilka bardzo poważnych zmian. Zdecydowanie najistotniejszą z nich było pożegnanie aż 5 dotychczasowych gospodarzy. Wydawało się jednak, że Filip Chajzer wytrwa w składzie do kolejnego sezonu. Jak widać, tak się ostatecznie nie stało. Dziennikarz właśnie opublikował na Instagramie post, w którym tłumaczy, dlaczego nie wyobraża sobie już dłużej współpracy z TVN-em.

Filip Chajzer kończy współpracę z TVN

Dalej Chajzer zdradził, że to za namową swojego ojca, Zygmunta Chajzera , zdecydował się wrócić do swoich radiowych korzeni.

Pisząc to, zbiera mi się łezka. Mam wspaniałych rodziców i również talent, którego nie zmarnuje. Ostatnie zdanie to już zasługa mojego terapeuty. Wierzę w siebie i znam swoją wartość. Nie mogę być czyimś zakładnikiem we własnym życiu!