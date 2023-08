Filip Chajzer wróci do "Dzień dobry TVN"? Lidia Kazen zabrała głos

Kkk 34 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

W sumie to nie wiem, może mnie oswiecicie. Gwiazdy często mówią o pracy ponad siły, tu Filip mówi, ze pracował jak Robocop a ja mam wrażenie, ze ich praca to relacje na insta, często wakacje plus dwa trzy razy w tygodniu jakis program. Owszem, Filip organizuje dom na wynajem na Mazurach, ale zatrudnia tam ludzi, nie robi wszystkiego sam. Oni faktycznie tak ciężko pracują czy w normalnym życiu (czy to korpo czy fizycznie) by nie wyrobili? Czy to my szaraczki nie wiemy jak ciężko sie pracuje w celebryckim świecie? Nie mówię tylko o Filipie, tylko ogólnie. To nie hejt, takie myśli mi kiełkują jak czytam o ich ciężkiej pracy, za które sama sie ganię