Lidia Kazen uchyla rąbka tajemnicy odnośnie nowych gospodarzy "DD TVN": "Może zobaczymy ich już wkrótce" (WIDEO)

Zamieszanie wokół Dzień Dobry TVN trwa w najlepsze. Sporo zainteresowania wzbudziły doniesienia sprzed kilku tygodni, kiedy do dowiedzieliśmy się, że z programem pożegnało się aż 5 dotychczasowych prowadzących, w tym chociażby Agnieszka Woźniak-Strak czy Małgorzata Rozenek. Reporter Pudelka Cezary Wiśniewski odbył ostatnio rozmowę z dyrektorką programową stacji TVN, licząc na to, że dowiemy się nieco więcej odnośnie szumnie zapowiedzianych nowych par, które mają zasilić szeregi dziennikarzy. Przypomnijmy, że internauci i tabloidy typowali m.in. Martynę Wojciechowską , Katarzynę Bosacką oraz Dorotę Szelągowską .

Nowe pary w "Dzień Dobry TVN"? Lidia Kazen komentuje

Zmniejszenie liczby prowadzących "Dzień Dobry TVN" daje większą autorskość temu programowi. Myślę, że dołączy czwarta para. Może już w listopadzie. Jesteśmy w otwartych castingach, szukamy, przyglądamy się . (…) Te zmiany, które są w "Dzień Dobry TVN" to nie tylko kwestia nowego studia. Te zmiany są po to, żeby dać lepszą przestrzeń dla rozmowy, dla gotowania. Żeby artyści, którzy przychodzą, mogli się lepiej zaprezentować - mówiła Lidia Kazen w rozmowie z Pudelkiem.

Uczciwie, po ludzku, z emocją, która ma prawo towarzyszyć w takich momentach. To były bardzo trudne rozmowy dla mnie. To były też bardzo trudne rozmowy dla nich. Mam pełne przekonanie - ponieważ z wielkim szacunkiem podchodzę do ich pracy, że oni to uszanowali i za to im dziękuję.