Martyna Wojciechowska w "Dzień Dobry TVN"? "Tak, POTWIERDZAM!"

Szelągowska w rozmowie z Pudelkiem natychmiast odniosła się do całej sprawy, twierdząc, że to "plotki wyssane z palca" i nie będzie kolejną prowadzącą "Dzień dobry TVN". Katarzyna Bosacka stwierdziła z kolei, że wraca na "dużą antenę", ale nie może jeszcze zdradzić szczegółów. Rewelacje tabloidu skomentowała także Martyna Wojciechowska, która opublikowała post, w którym stwierdziła, że "mogłaby wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami", publikując przy okazji swoje stare fotki. Mimo że jej odpowiedź była dość wymijająca, to teraz nie ma już wątpliwości, że w "Dzień dobry TVN" nie pojawi się jako prezenterka.