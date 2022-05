Filip Chajzer odpowiada na zarzuty internautki: "Nie masz zielonego pojęcia, kiedy ROZSTAŁEM SIĘ z moją partnerką"

W sumie 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

W sumie to co Was to rak bardzo obchodzi? Rodzina zdrowa, wszyscy idealni, ze tak Wam się nudzi? Faktycznie, czyja to sprawa co dorośli ludzie robią, czy się rozstają i kiedy. Może się rozstali jakiś czas temu, może była jest rozżalona i wrzuca smutne ikonki, a może on jest zlamasem. Ale tego nie wiemy. Ja bym radziła tym świetszym od papieża (po jego wypowiedzi o szczekaniu może to nie jest najlepsze porównanie), żeby nie rzucali błota zbyt pochopnie, bo życie bywa bardzo przewrotne. Nawet jak się jest anonimowym złośliwym człowiekiem.