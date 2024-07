Filip Chajzer prawi o powodach zwolnienia z TVN i wietrzy spisek: "Czym, k*rwa, jest focus? Albo że masz ch*jowe słupki..."

Trzeba przyznać, że mało kto w polskim przemyśle rozrywkowym wzbudza takie emocje jak Filip Chajzer . Odkąd przylgnęła do niego łatka skandalisty, dziennikarz doszedł chyba do wniosku, że nie pozostało mu nic innego, jak rozkręcanie kolejnych "dram".

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, jak to gardzi walkami patocelebrytów w oktagonie, Filip niespodziewanie przyjął ofertę jednej z federacji, czym wywołał niemały skandal. Korzystając z medialnej wrzawy wokół siebie, atencyjny gwiazdor zgodził się na udział w podcaście Szalonego Reportera, gdzie wreszcie miał sposobność, by pokazać światu swoje "prawdziwe oblicze".

W szczerej rozmowie z podcasterem Chajzer przyznał się bez bicia, że faktorem, którzy przeważył o przyjęciu propozycji od FAME MMA, była kwestia finansowa. Pochwalił się, że za gażę, którą otrzyma po walce, mógłby kupić kolejne mieszkanie . Prowadzący wywiad nie mógł również pominąć wątku kebabu, którym Chajzer sprawił radość ciężko choremu nastolatkowi. Filip zdał relację z jego odwiedzin w szpitalu, rozprawiając na temat... właściwości zdrowotnych fastfoodowego posiłku. W pewnym momencie Szalony Reporter poruszył wątek zerwania kontraktu z TVN-em, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku. Jak przyznał, wpływ na to miała nowa dyrektor programowa stacji, Lidia Kazen , która zastąpiła na tym stanowisku Edwarda Miszczaka.

Chcesz wprost? Chcesz tak z otwartej? - zaczął Filip wyzywająco. Zmienił się dyrektor programowy. Edward Miszczak odszedł do Polsatu. Przyszła nowa pani dyrektor i właśnie to jest dalej historia o telewizji. Ktoś cię lubi albo ktoś cię nie lubi. To jest tak, że powiedzą ci: "O zrobiliśmy focusy, niestety musisz odejść, bo w focusach wypadło tak i tak".

A kto widział te focusy? A na jakiej skali były robione te focusy? - dopytywał. Czym, k*rwa, jest focus? Albo że masz ch*jowe słupki. Słabą oglądalność. No i pokazują ci słupek. To nic, że jest lipiec i akurat było 30 stopni w weekend i wszyscy siedzieli nad Zegrzem. I to też nie świadczy o tym, że jesteś gorszy. Ale czujesz się gorszy, bo ktoś ci mówi, że przez to cię musimy wywalić. I ja sobie pomyślałem: "O nie, nie, nie, kochani. Ja będę panem swojego losu, ja idę w biznes". I miałem nowe marzenia i dalej je mam. Ja chcę być na liście "Forbes". To jest moje marzenie - dodał na koniec.