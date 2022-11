Filip Chajzer świętuje urodziny w towarzystwie rodziny i nowej UKOCHANEJ (ZDJĘCIA)

fred 46 min. temu zgłoś do moderacji 263 4 Odpowiedz

Ojciec, który nie mieszka ze swoim synem, nie zajmuje się nim i nawet nie zaprosi go na urodziny. Filip ma szczęście , że jest mężczyzną . Cały czas spędza ze swoją nową miłością i nikt mu tego nie wypomina. Jakby kobieta miała małego synka i cały czas spędzała z nowym narzeczonym, to ludzie ciągle by ją pytali " a gdzie jest dziecko ? " albo " kto jest z synem, kto zajmuje się dzieckiem ? ". Wszyscy ciągle przypominaliby jej , że ma dziecko i na nim powinna skupić się i jemu poświęcić czas. Ale faceci , którzy są ojcami mogą sobie żyć jak bezdzietni kawalerowie. Nikt nie nęka pytaniami o ich dzieci. Wiadomo, że przerzucili opiekę nad dziećmi na matki dzieci. Polskie społeczeństwo to akceptuje.