TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer ZARĘCZYŁ SIĘ z ukochaną w Dominikanie! "Pochwalił się w redakcji zdjęciem pierścionka"

Ostatnie dni Chajzer i jego wybranka spędzili w Dominikanie. Paparazzi przyłapali parę po powrocie do kraju na lotnisku. Na palcu 25-latki widać było tajemniczy pierścionek.

Co ciekawe, kilka dni temu w rozmowie z serwisem "Dzień Dobry TVN" Chajzer opowiedział o tym, dlaczego przefarbował włosy na blond i przy okazji... nazwał Julię swoją "narzeczoną".

Za każdym razem odwlekałem to w czasie. Ostatnio jednak, gdy byłem u fryzjera, powiedział: "Filip to dzisiaj!". I się na to zgodziłem. Moja narzeczona jest zachwycona tą metamorfozą - czytamy.