TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer i jego 25-letnia miłość PIESZCZĄ SIĘ na lotnisku Chopina po powrocie z Dominikany (ZDJĘCIA)

Wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć. Niestety podobnie stało się z wypoczynkiem Filipa Chajzera w Punta Cana, gdzie poleciał smażyć się na gorącym piasku razem ze swoją najnowszą życiową towarzyszką - 25-letnią Julią. Parka, choć założyła już dla swoich piesków wspólny profil na Instagramie, póki co powstrzymywała się od zamieszczenia wspólnych fotek z wypadu do tropików. Na oficjalny debiut w mediach społecznościowych pewnie jeszcze chwile będziemy musieli zaczekać, jednak w nagrodę za cierpliwość mamy dla Was zdjęcia, które zrobili zakochanym paparazzi na lotnisku Chopina w Warszawie.