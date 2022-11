TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kim jest nowa ukochana Filipa Chajzera! "Jest od niego młodsza o 13 lat" (FOTO)

Dziennikarz po wyprowadzce z domu w Konstancinie kupił mieszkanie w jednej z kamienic na warszawskiej Ochocie. Wprowadził się do niego miesiąc temu wraz ze swoim psem Rollo, partnerką i jej pupilem. Być może to właśnie miłość do czworonogów połączyła go z młodszą o 13 lat ukochaną, bo wybranka Filipa ma psa tej samej rasy. Para zdążyła już założyć swoim pupilom profil na Instagramie. Widzimy na nim m.in. fotografie Chajzera i jego partnerki wyprowadzających psy na spacer.