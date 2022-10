Filip Chajzer pochwalił się, że ma NOWĄ partnerkę! To już trzecia w tym roku...

W tym roku Filip Chajzer dał się poznać szerszej publiczności jako kolejny sławny amator kobiecych wdzięków, który ma spore problemy z dochowaniem wierności . Pokłosiem romansu z byłą żoną projektanta garniturów, Anną M. Jędrzejuk był rozpad związku prowadzącego "Dzień Dobry TVN" z Małgorzatą Walczak . Ostatnio rodzice prawie 5-letniego Aleksandra zdecydowali się wystawić na sprzedaż dzieloną do niedawna willę pod Warszawą.

Chyba mało kogo zaskoczy fakt, że to, co połączyło Chajzera i Jędrzejczuk, okazało się jedynie niewiele znaczącą miłostką. Niedawno informator zdradził Pudelkowi, że relacja celebryty z kobietą, dla której porzucił rodzinę, przeszła latem do historii.