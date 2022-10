Filip Chajzer reaguje na kąśliwy komentarz fana. "Dbajmy o KOCHANKI" (FOTO)

Ola 59 min. temu zgłoś do moderacji 216 1 Odpowiedz

Dziwny facet, niczym wieczne dziecko, niepotrafiący stworzyć stałej relacji. Ja w pewnym wieku zrozumiałam, że związek wymaga pracy i nie są to tylko ochy, achy i motyle w brzuchu. Te sa ba poczatku, pózniej jest rutyna, która dopadnie prawie każdego. I wiecie co? Trzeba nauczyć się nią cieszyć. Cieszyć i doceniać. Bo mieć rodzinę i to najwyższa wartość. Zdrowie i rodzina, reszta to tylko dodatek. Doceniacie bliskich ludzie, nauczcie się cieszyć tym co macie❤️