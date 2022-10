TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer i Małgorzata Walczak sprzedają dom! Chcą za niego 7,5 MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Ich związek rozpadł się z hukiem podczas wakacji, z czym zresztą Filip niespecjalnie się kryje, a Anna zmieniła swój status w mediach społecznościowych na "wolna" - mówi Pudelkowi osoba z redakcji "Dzień Dobry TVN". Przyjaciele Filipa uważają, że popełnił ogromny błąd, niszcząc swoją rodzinę dla przelotnego romansu. On sam, póki co stara się cieszyć odzyskaną wolnością i chodzi na randki - słyszymy.

Aleks oszalał na punkcie szczeniaka, dlatego Gosia pozwala Filipowi podrzucać psa do ich domu. Filip rozpowiada w redakcji, że wreszcie żyje po swojemu, a jego relacje z byłą partnerką są teraz napięte. Mimo to Gosia stara się robić wszystko, by traktować go fair. Pozwoliła mu na czas remontu zamieszkać w jej mieszkaniu na Wilanowie, które kupiła, jeszcze zanim go poznała. Zależy jej przede wszystkim na dobru syna - przekazuje źródło Pudelka.