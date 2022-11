Tabloid odsłania nietypowe KULISY ZWIĄZKU Filipa Chajzera z młodszą o 13 lat ukochaną

Jak donosi tabloid, kilka tygodni po ujrzeniu tajemniczej kobiety na nagraniu Chajzer postanowił sprawić sobie psiego towarzysza - według informatora dziennika wcześniej wracał bowiem "do pustego mieszkania". Niedługo później celebryta zabrał pupila do studia "Dzień Dobry TVN". Jak twierdzi źródło "Faktu", obecna ukochana Chajzera zobaczyła go wówczas na antenie z nowym zwierzakiem i postanowiła odezwać się do prezentera za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazało się bowiem, że kobieta jest właścicielką psa tej samej rasy, co pupil Filipa - lagotto romagnolo.