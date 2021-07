Filip Chajzer wspomina mrożący krew w żyłach lot: "Samolotem zaczęło MIOTAĆ JAK LIŚCIEM. Krzyk ludzi, płaczące dzieci"

Właśnie przeczytałem komentarz, który bardzo mnie poruszył - "Obserwowałem ten lot na flightradar24 od momentu, kiedy z hukiem przelecieliście na bardzo niskim pułapie nad moim domem, aż do wylądowania w Katowicach. Wyglądało to mocno niepokojąco... Dobrze, że z happy endem! Pozdrowienia". Byłem pasażerem tego samolotu - czytamy na profilu prezentera.

Najgorszy moment to ten, kiedy maszyna nagle zaczyna spadać dosłownie jak puszczony kamień. Krzyk ludzi. Płaczące dzieci. Latające przedmioty, trzask i walka mocą silników. Wszystkie te dźwięki razem połączone z ogromnymi turbulencjami wyrzucają Twój poziom stresu bardzo wysoko ponad normę, w której chciałbyś być. Poczucie braku kontroli i do tego wszystkiego niski pułap, bo przecież to podejście do lądowania. Podejście przerwane. - relacjonował.