Filip Chajzer wspomina śmierć synka, który miałby w tym roku 18 lat. "W najcięższych miesiącach wydawałem na terapię 4 tysiące złotych"

Qqqqqq 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Niestety tyle się mówi o zdrowiu psychicznym ale porządna psychoterapia to naprawdę spory wydatek. Chodzę na terapię ale to jest wydatek ponad 1000 zł miesięcznie. Chociaż jest to naprawdę warte tych pieniędzy to zdaje sobie sprawę że jest wiele osób które nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek pomimo różnych problemów ze sobą. Przykre to.