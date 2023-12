Jarosław Kulczycki przeżył koszmar. 8 lat temu odebrał telefon i usłyszał: "Filip nie żyje". Śmierć syna wstrząsnęła prezenterem

nowe czasy 31 min. temu zgłoś do moderacji 25 4 Odpowiedz

Ekipa Tuska myśli, że wciąż żyjemy w poprzednim systemie, w którym telewizja i prasa była dla ludzi jedynym źródłem informacji. Niestety dla nich jest teraz Internet, a ludzie doskonale orientują się we wszelkich zabiegach PRowych. Jest nieustanny dostęp to milionów informacji. Do archiwów. Wszyscy są też uzbrojeni w telefony i o wiele trudniej jest coś np. władzy ukryć. Bo każdy Kowalski może nagrać coś telefonem i pokazać światu. Coś co zburzy "prawdę" pokazywaną w mediach.