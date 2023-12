Filip z "Top Model" nie poszedł w pokazie Mariusza Przybylskiego, który WYGRAŁ w programie. "Można coś puścić na antenie i NIE OTRZYMAĆ NAGRODY"

Wygrał, ale w pokazie nie poszedł. Filip z "Top Model" ujawnił prawdę

Kompletnie na przymiarkach byłem na nie, a po pokazie jestem bardzo na tak i zapraszam tego pana do pokazu. To jest Filip - mówił projektant.

Nagrodą był wówczas udział w jesiennym pokazie Przybylskiego, który miał miejsce kilka dni temu. Wszystko byłoby zapewne w porządku, gdyby nie fakt, że w rzeczywistości uczestnik wcale w nim nie poszedł i to mimo wygranej w programie. Filip zabrał na ten temat głos na Instagramie, gdzie bombardowano go pytaniami.

Jak wiecie, w "Top Model" wygrałem pokaz u pana Przybylskiego, który odbył się we wtorek, ale, niestety, nie poszedłem w nim - zaczął. Do tych, którzy oglądali - na pewno pamiętacie sytuację; do tych, którzy nie oglądali - w programie jedną z konkurencji był pokaz pana Przybylskiego, gdzie wygraną było pójście u niego w listopadowym pokazie. Spotkałem się z przykrymi komentarzami z jego strony, że powinienem zaprzestać trenować, pływać lub cokolwiek innego robię, bo nie tędy droga, ale wziąłem to na swoją (za dużą) klatę, bo wiadomo, nie wpasuję się w gusta każdego, ale, jak potem się okazało, sam wybrał mnie jako wygranego tego zadania i zdecydował, że pójdę w jego pokazie .

Filip z "Top Model" nie otrzymał nagrody z programu. Nie kryje żalu

Krogulski wyznał, że zgodnie z planem stawił się na przymiarkach, ale zakomunikowano mu potem, że w pokazie nie pójdzie. Powód? Podobno poszło o to samo, co już usłyszał od projektanta w programie .

Jednak, jak się okazało, można coś wygrać i puścić to na antenie, ale nagrody później nie otrzymać. Spędziłem prawie 5 godzin na przymiarkach, ponieważ z jakiejś przyczyny, mimo punktualnego przyjścia, zostałem zostawiony na sam koniec tylko po to, żeby usłyszeć to samo, co w programie. Po przymiarkach, w przeddzień, a właściwie praktycznie w dzień pokazu, kiedy już smacznie spałem, około północy, zadzwonił do mnie ktoś i poinformował, że w pokazie nie idę.