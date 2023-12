Filip z "Top Model" reaguje na słowa Mariusza Przybylskiego o zmienionej sylwetce: "PRZYKRE. Od programu SCHUDŁEM jeszcze bardziej"

Pipin 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Typowa branża mody. Deklaratywnie to tam jest otwartość, nowoczesność, wielki świat, tolerancja i artyzm. W rzeczywistości to natomiast mobbing, januszeksy, zacofane podejście do obróbki graficznej zdjęć, podstarzałe predatory seksualne, brak transparentności , ukrywanie niskich kompetencji społecznych pod płaszczykiem artyzmu i kilka innych patologii. Może i projektant ma prawo usunąć modela z pokazu, bo taką ma "wizję". No ale na serio ktoś uważa, że zawracanie ludziom gitary i marnowanie im całego dnia pracy przez "wizje" jakiegoś projektanta ciuchów jest uzasadnione? To są po prostu słabe warunki pracy, a projektant to zwykły chłop, co sobie to wymyśla na poczekaniu, bo mu brak dyscypliny intelektualnej. Ten nawet chłopaka nie zmierzył, tylko stworzył wymówkę na szybko i nakłamał publicznie. A film o Annie Wintour to w ogóle wyglądał jak materiał szkoleniowy dla pracowników kontroli z PIP-u.