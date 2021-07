Finał Euro 2020: Ośmioletni książę George w garniturze ekscytuje się golem Anglików (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, "mały książę" znów siedział na trybunach w nienagannym garniturze, na co tak zżymali się ostatnio internauci. Podobno jego strój miał wyglądać zupełnie inaczej - William chciał, by George założył koszulkę reprezentacji, ale księżna Kate "nie była skłonna" na to pozwolić. Niewygodną tajemnicę książęcej pary zdradziła tenisistka Marion Bartoli, która wygadała się w wywiadzie dla BBC Radio 5.