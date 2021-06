William i Kate krytykowani za wciskanie 7-letniego George'a w garnitur: "KTO TAK UBIERA DZIECKO NA MECZ?"

Margo 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakie ,,letnie temperatury'', wczoraj bylo 15 stopni i kropilo, zobaczcie na ,,zwyklych'' kobicow, tez w kurtkach siedza, tak trudno bylo sprawdzic, jaka byla pogoda? Nawet Ed Sheeran na koszulke kurtke zalozyl, bo zimno bylo. Zdjecia usmiechnietego Georga tez sa w necie, tylko Pudelek wybiera takie, jakie mu do narracji pasuja, ze ,,smutny byl''. Widac tez po komentarzach, kto nosil niedopasowane ciuchy i meczyl sie w nich, dlatego przenosi swoje doswiadczenia na innych nie wierzac, ze oficjalne ubranie nie musi byc niewygodne. W Wielkiej Brytanii juz 4latki idace do szkoly nosza mundurki i krawaty i nikogo to nie dziwi, a George poza slubami w rodzinie nigdy wczesniej nie byl fotografowany w formalnych strojach, tylko w szortach, kaloszach, polarach, dzinsach, sandalach, kurtkach przeciwdeszczowych i tak dalej ( i na dodatek czesto z sieciowek), ale nigdy w dresach, tak na marginesie- wiec moze mozna przyjac, ze rodzice nie chcieli skrzywdzic dziecka ,,nie wrzucajac na luz'', ale ubrac go wygodnie i stosownie do okazji? Wszyscy wokol niego byli ubrani podobnie, wiec dziecko bylo ubrane normalnie, a fakt, ze dla niektorych to szokuje czy oburza swiadczy raczej o nich samych i niezorientowaniu sie jeszcze, ze inni zyja inaczej.