Euro 2020. Reprezentacja Polski relaksuje się na sopockiej plaży do świtu po odpadnięciu z mistrzostw (ZDJĘCIA)

W środę polscy piłkarze rozegrali ostatni mecz fazy grupowej Euro 2020. Spotkanie z reprezentacją Szwecji było kluczowe dla przyszłości Biało-Czerwonych w turnieju - wygrana mogła zapewnić nam bowiem awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy. Podczas meczu bez wątpienia nie brakowało emocji - Polacy pierwszą bramkę stracili już w drugiej minucie gry, kolejną zaś niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy.

Straty szybko odrobił Robert Lewandowski, strzelając rywalom dwa gole. Szwedzi trafili jednak do siatki w doliczonym czasie gry. W konsekwencji przygoda Polaków z Euro 2020 dobiegła końca.

Mecz ze Szwecją odbył się na stadionie w Sankt Petersburgu, który na prośbę męża i kibiców odwiedziła także Anna Lewandowska. Tuż po zakończonym spotkaniu reprezentanci Polski wskoczyli do samolotu i wrócili do hotelu w Sopocie. Wydawać by się mogło, że po tak intensywnym spotkaniu piłkarze będą marzyć jedynie o porządnym odpoczynku w zaciszu hotelowego pokoju. Okazuje się jednak, że część zawodników po meczu postanowiła wspólnie udać się na plażę.