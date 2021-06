Euro 2020. Joanna Jędrzejczyk poucza kibiców reprezentacji Polski: "Z każdego sportowca trzeba BYĆ DUMNYM"

JA. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 281 9 Odpowiedz

Nie. To ich praca zawodowa i są z niej rozliczani jak każdy inny. Ja nie jestem z nich dumna, bo moim zdaniem grają na bardzo niskim poziomie. To nie jest reprezentacja San Marino, gdzie kadrowicze pracują zawodowo, a piłka to ich pasja i kadra nie składa się z zawodowców. Z takiej kadry może i byłabym dumna, bo poświęcają swój czas wolny poza pracą na reprezentowanie kraju. Naszej reprezentacji wystarcza być "jako takimi".